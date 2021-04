Cabotagem e estaleiros

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 19:09 horas

A deputada estadual C√©lia Jord√£o (Patriota) participou de um debate na Alerj sobe um tema que pode ajudar na retomada de atividades da ind√ļstria naval, uma das principais geradoras de emprego e renda de Angra dos Reis: a navega√ß√£o de cabotagem, que √© feita ao longo do litoral.

***

A import√Ęncia do setor de cabotagem para a valoriza√ß√£o de m√£o de obra e produtos nacionais foi discutida durante reuni√£o da Comiss√£o Especial de Ind√ļstria Naval, Offshore e do Setor de Petr√≥leo e G√°s, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), por meio de videoconfer√™ncia realizada nesta segunda-feira (12/04).

***

A audiência contou com a presença do senador Nelson Trad (PSD-MS), relator do projeto de lei 4.199/2020, que está em tramitação no Senado Federal.

***

O PL cria o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem (BR do Mar).

Objetivo

‚ÄúO nosso objetivo √© contribuir para que a navega√ß√£o de cabotagem possa gerar empregos para os brasileiros, para os fluminenses e gerar demandas para os estaleiros fluminenses. √Č necess√°rio resgatar a import√Ęncia da ind√ļstria naval, principalmente para o Estado do Rio de Janeiro, pois o setor impacta diretamente na nossa economia. O senador Nelson Trad se colocou √† disposi√ß√£o para escutar sugest√Ķes que possam acrescentar positivamente ao projeto e n√≥s queremos contribuir, de forma que valorize a ind√ļstria e a m√£o de obra brasileira‚ÄĚ, afirmou a presidente da Comiss√£o, deputada C√©lia Jord√£o (Patriota).

Emendas

Os parlamentares integrantes do colegiado afirmaram que v√£o elaborar sugest√Ķes de emendas at√© a pr√≥xima sexta-feira para que sejam enviadas oficialmente ao senador.

Economia

O senador Nelson Trad tamb√©m ressaltou a import√Ęncia do setor para a economia nacional: ‚ÄúEsse √© um assunto sens√≠vel, porque mexe com o mercado e com diversos setores importantes para a nossa economia. Ainda estamos elaborando o relat√≥rio, pois s√≥ no √ļltimo fim de semana o projeto recebeu mais 42 emendas e diversas sugest√Ķes. Por isso, √© importante estabelecer uma interlocu√ß√£o com o Minist√©rio da Infraestrutura e com os demais senadores envolvidos na tramita√ß√£o desse projeto.‚ÄĚ

Preços

Durante a audi√™ncia, tamb√©m foi discutida a quest√£o da diferen√ßa de pre√ßos dos produtos do setor naval (plataformas, embarca√ß√Ķes, entre outros) fabricados no Brasil e no exterior. O texto do projeto possui emendas com objetivo de preservar a ind√ļstria naval brasileira e prev√™ que a tripula√ß√£o seja composta por dois ter√ßos de brasileiros. Sobre o assunto, o deputado Waldeck Carneiro (PT) comentou que, em janeiro, participou de uma reuni√£o com o presidente da Petrobras em que foi tratada a import√Ęncia da empresa retomar a preocupa√ß√£o com o setor naval brasileiro.

Preço oculto

‚ÄúEntendemos que a aquisi√ß√£o de bens atrav√©s da ind√ļstria naval estrangeira seja mais vantajosa para a Petrobras, do ponto de vista do pre√ßo final. Entretanto, h√° um pre√ßo oculto, n√£o dimension√°vel materialmente pela matem√°tica, que √© o impacto de fortalecer o setor industrial brasileiro, que √© o emprego, a gera√ß√£o de renda para a popula√ß√£o brasileira. Por isso, acho importante ter uma pol√≠tica de¬†fomento para a cabotagem, pois apenas cerca de 11% das cargas brasileiras s√£o transportadas por vias mar√≠timas ou fluviais. Esse programa precisa dar √™nfase para a navega√ß√£o de cabotagem brasileira‚ÄĚ, destacou o parlamentar. Os deputados Rubens Bomtempo (PSB) e Felipe Peixoto (PSD) tamb√©m participaram da reuni√£o.

Royalties

A Comiss√£o Parlamentar de Inqu√©rito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que investiga queda na arrecada√ß√£o do estado de receitas compensat√≥rias da explora√ß√£o de petr√≥leo e g√°s se reuniu, nesta segunda-feira (12/04), de forma remota. Os deputados cobraram da Ag√™ncia Nacional do Petr√≥leo, G√°s Natural e Biocombust√≠veis (ANP) detalhamento dos dados sobre as dedu√ß√Ķes (compensa√ß√£o por investimentos) realizadas pelas empresas exploradoras do setor. Tamb√©m foi pedido ao √≥rg√£o mais rapidez na conclus√£o do acordo de coopera√ß√£o com a Secretaria estadual de Fazenda (Sefaz), o que √© visto como fundamental para maior efici√™ncia na fiscaliza√ß√£o destas dedu√ß√Ķes.

Recomendação

Presidente da CPI, o deputado Luiz Paulo (Cidadania) lembrou que uma das recomenda√ß√Ķes da CPI da Crise Fiscal, realizada h√° 2 anos, foi a celebra√ß√£o deste acordo. Na √©poca, o secretario de fazenda enviou oficio √† ANP e, o atual secretario de Fazenda fez o mesmo, mas at√© hoje ele n√£o foi assinado.

Cobrança

Uma indicação recente do vereador Renan Marassi (PL) solicita à Prefeitura o pagamento de adicional de insalubridade de 40% aos funcionários do Hospital Henrique Sérgio Gregori. O parlamentar argumenta que, embora a medida seja prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os profissionais da instituição estão recebendo apenas o equivalente a 20% do que têm direito.

Justifica

‚ÄúSabemos o quanto a rotina de trabalho dessas pessoas se tornou ainda mais desgastante e arriscada com a pandemia, lembrando que a situa√ß√£o afeta n√£o s√≥ quem trabalha no Hospital de Emerg√™ncia, mas at√© mesmo as fam√≠lias desses profissionais, que tamb√©m enfrentam um grande risco de contamina√ß√£o‚ÄĚ, aponta Renan.

Qualidade

Para ele, al√©m de assegurar o cumprimento da lei, o pagamento integral do adicional vai contribuir para a qualidade dos servi√ßos prestados por esses trabalhadores. ‚ÄúQuem se sente valorizado e tem seus direitos respeitados, normalmente consegue exercer melhor suas fun√ß√Ķes, o que significa dizer que, ao acatar essa proposta, a Prefeitura tamb√©m estar√° investindo na qualidade dos servi√ßos prestados √† nossa popula√ß√£o na √°rea da Sa√ļde ‚Äď o que √© especialmente importante em um momento de crise sanit√°ria como a que estamos atravessando‚ÄĚ, conclui.