Jovem é presa por suspeita de tráfico de drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 08:00 horas

Angra dos Reis – Jennifer Roberta Martins, de 20 anos, foi presa em flagrante suspeita de tráfico de drogas, na comunidade do Carmo, no Centro. A ação, coordenada pelo delegado Vilson de Almeida, resultou na apreensão de um saco preto, com 40 pinos de pó branco, que estavam escondidos em uma área de mata.

A PM chegou até a suspeita, após denúncia anônima de tráfico de drogas. Antes da abordagem, os policiais observaram o movimento da jovem pela localidade e, ao questionarem a suspeita sobre as drogas, a mesma confirmou que estava traficando, porque estava desempregada e precisava sustentar o filho de oito anos de idade.