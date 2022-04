FarmaUsa dá treinamento técnico científico sobre terapia canabinóide para consultores

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 12:22 horas

Volta Redonda – A FarmaUsa – Pharmaceutical Group, realizou na última semana, um treinamento com o objetivo de viabilizar informações técnico/científica, para toda a força de vendas que está sendo contratada pela empresa de forma de abrangência nacional. De acordo com Leandro Beltrão, CEO da FarmaUsa, a empresa está ampliando o território de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis.

– Estamos fazendo uma atualização de informações para nossa força de vendas. Nós sempre temos procurado capacitar ainda mais a nossa equipe com informações qualificadas para estar sempre munindo o mercado, tanto a classe médica, quanto os profissionais de saúde, de informações relevantes e atualizadas do mercado – disse.

Ainda segundo Leandro, foram dois dias de curso, com a intenção também de estreitar o relacionamento entre os consultores.

– Reunimos profissionais de diferentes cidades e estados, como: Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. No total, o grupo possuiu um total de 30 consultores e a previsão é que até julho esse número cresça para 40 profissionais.

FarmaUsa

Fundada em 2005, com sede na Califórnia e escritório em Miami, a FarmaUsa – Pharmaceutical Group conquistou o licenciamento exclusivo dos mais importantes portfólios de produtos derivados da Cannabis. Com o foco direcionado para a América Latina, a farmacêutica é considerada a primeira Cannabis Medicinal no Brasil por ter criado o primeiro produto com CBD (Canabidiol) isolado e 100% farmacêutico.

Atualmente seus produtos são inspecionados e importados, normativa regularizada RDC 660/2022 pela Anvisa, e a empresa está construindo um laboratório em São Paulo. Desde 2013, a farmacêutica já beneficiou milhares de pessoas no país.