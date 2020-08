Aulas do projeto ‘Zumba para Todos’ retornam em Penedo na próxima segunda-feira

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 16:11 horas

Itatiaia – As aulas do projeto ‘Zumba para Todos’ em Penedo, que estavam temporariamente suspensas devido à pandemia do coronavírus, retornam nesta segunda-feira (31), seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, como a aplicação de álcool 70%, o uso de máscara e o distanciamento de dois metros por pessoa.

As atividades serão realizadas semanalmente no polo da quadra do Centro Comercial, às 9h. Pessoas que fazem parte do grupo de risco (indivíduos com doenças do coração, diabéticos, idosos, entre outros) e menores de 18 anos ainda não poderão participar dos treinamentos.

Outros polos

No Centro, as atividades são realizadas todas as segundas-feiras, às 19h, no Estádio Municipal Antônio Corrêa. No bairro Vila Flórida, as aulas também acontecem nas segundas-feiras, às 19h30, na quadra do Colégio Léa Duarte Jardim. Já bairro Campo Alegre, os encontros são as terças-feiras, às 19h, na quadra de esportes (próximo à Praça da Emancipação). Na Vila Pinheiro, os treinamentos acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30, na quadra ao lado da Associação de Moradores do bairro.

Inscrições

Os moradores que desejarem se inscrever no projeto podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pelo telefone (24) 3352-6444 ou comparecer no polo durante o horário das aulas e realizar a matrícula.

O Projeto

A Zumba é uma atividade física aeróbica tradicional, que apresenta movimentos de dança e coreografias, fazendo a mistura de vários ritmos latinos e internacionais. Lançado em 2018, pela Prefeitura de Itatiaia, o projeto “Zumba para Todos” tem o objetivo de proporcionar, por meio de atividades de interação com o público, bem-estar, autoestima e qualidade de vida.