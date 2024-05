Barra do Piraí promove ato Público sobre Abolição da Escravidão

Barra do Piraí – A Assessoria da Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de Barra do Piraí promoveu um Ato Público, revisitando o dia 13 de maio de 1888, como reflexão da chamada Abolição da Escravidão. O evento aconteceu na Câmara Municipal, pela celebração do Maio Negro, na última quarta-feira (15). Integrantes dos poderes Executivo e Legislativo, membros de instituições de defesa dos direitos dos negros estiveram no evento.

Para o assessor de Promoção da Igualdade Racial de Barra do Piraí, Mauro Arêdes Theodoro, apesar do dia 13 de maio ter sido muito comemorada, segundo a literatura brasileira, há questionamentos que devem ser feitos sobre a real liberdade da população preta do Brasil. “Será que, realmente, raiou a liberdade no Brasil? A luta é contínua por igualdade entre as pessoas de todas as raças, e as políticas públicas precisam se voltar, sobretudo, para a equidade. Porém, a população preta do Brasil ainda se vê ‘amarrada’ em muitos entraves sociais, que impedem viver em liberdade”, apontou.

O prefeito Mario Esteves destaca é preciso investimento em setores cruciais, como empregabilidade e educação inclusiva. “Propusemos que as autoridades políticas e empresariais se voltem para a inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho, principalmente quando se trata do primeiro emprego. Precisamos desmentir o fato de existir a tal meritocracia num país que só diminuiu ou executou a população negra. Temos que abrir portas e investir na educação que não exclui, seja em sala de aula e no ambiente de convivência. Assim, a liberdade prevalecerá”, frisou.