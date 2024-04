Caps AD de BM é selecionado para a Mostra de Saúde da Fiocruz

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, foi selecionada para a 4ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde Cosems RJ e IdeiaSUS Fiocruz, por meio do trabalho realizado pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD). Durante o mês de março, a mostra recebeu inscrições de trabalhos dos diversos municípios do estado, sendo que somente 24 experiências do Sistema Único de Saúde (SUS) do estado do Rio de Janeiro foram selecionadas.

O município de Barra Mansa concorreu através dos profissionais do Caps AD, que inscreveram o projeto realizado no equipamento junto aos pacientes assistidos pela Oficina de Jogos e Desenho. A atividade selecionada obteve aprovação com 88,3 pontos, sendo um dos trabalhos destaques do evento.

Denise Durval, coordenadora do Caps AD em Barra Mansa, comemorou o resultado. “É muito gratificante como profissional ver o empenho da equipe no tratamento dos nossos pacientes e essa evolução ganhando uma grande proporção ao ponto de ser reconhecida em um evento dessa magnitude. Saber que estamos no caminho certo é motivo de orgulho não apenas como coordenadora, mas como defensora do SUS no tratamento daqueles que mais precisam”, comentou.

Psicóloga na unidade, Bruna Sanches, é a representante do município junto ao artesão Luiz Cláudio e juntos aplicam a atividade selecionada na unidade, notando ganhos significativos na evolução do tratamento. “É uma oportunidade rica poder compartilhar com profissionais da área, pesquisadores e intelectuais parte do trabalho que desenvolvemos no equipamento. Para um profissional, ver evolução do quadro cognitivo de um paciente é algo maravilhoso, assim como o projeto terapêutico sendo cumprido com êxito”, destacou a psicóloga.

O artesão Luiz Cláudio falou sobre os ganhos nas atividades propostas. “As nossas atividades potencializam junto aos pacientes sua capacidade de concentração e atenção, desenvolvendo assim a paciência e o equilíbrio emocional”.

A supervisora do Programa de Saúde Mental, Álcool e outras drogas do município, Maria Elvira da Cunha, reforça a importância de participação em eventos científicos “É com orgulho que compartilhamos com toda a sociedade um pouco dos trabalhos que desenvolvemos na saúde mental como redução de danos. Só tenho que parabenizar todos os profissionais envolvidos nessa ação, os usuários que aderem ao tratamento em sua integralidade e, claro, todos os gestores e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde que de forma direta ou indireta contribui para cada avanço e cada conquista que obtemos”, declarou Maria Elvira.

As apresentações das experiências ocorrerão durante todo o dia 25 de abril, das 9h às 17h, na Tenda da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na Fiocruz, no Rio de Janeiro.