Cerca de 136 idosos foram vacinados no final de semana através do sistema “drive-thru” em Porto Real

Matéria publicada em 8 de março de 2021, 09:54 horas

Os idosos que não compareceram serão atendidos de forma domiciliar na próxima semana

Porto Real- Foi realizada nesse sábado, 6, no pátio da prefeitura municipal de Porto Real, a vacinação contra à Covid-19 no modelo “drive-thru” em Pessoas Idosas com 80 anos ou mais. A ação foi realizada através da Secretaria Municipal de Saúde, e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal. Segundo a SMS, o evento ocorreu das 8h às 12h, e foi possível fazer a imunização de 136 idosos.

O prefeito Alexandre Serfiotis esteve presente no evento e confirmou que os idosos desse grupo que não puderam comparecer na campanha serão atendidos a partir da segunda, 8, através da vacinação domiciliar. “Mais uma vez fico feliz em ver o empenho dos servidores em garantir que a imunização chegue aos nossos moradores”, expressou Alexandre.