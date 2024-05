XIX Copa Diarinho pega fogo no fim de semana

Volta Redonda – O fim de semana foi de emoção e muita bola na rede, em mais uma rodada da XIX Copa Diarinho de Futsal. Ao todo foram disputadas 66 partidas, sendo que o ponto alto foi a estreia dos times da categoria Sub 15 na competição.

A rodada começou no sábado, quando aconteceram 36 jogos do Sub 15. Pela manhã, as partidas foram de grupos que compõem a Série Prata, enquanto que no período da tarde quem entrou em quadra foram os atletas da Série Ouro. Nos dois períodos, os confrontos aconteceram nos ginásios dos bairros Retiro, Santo Agostinho, Siderlândia, Açude e Vila Rica/Tiradentes.

Já no domingo, dia 5, foi a vez dos garotos da categoria Sub 9, Série Prata, mostrarem talento dentro das quadras. Ao todo 24 jogos movimentaram a cidade.

O metalúrgico Gilson de Jesus, de 49 anos, foi conferir os jogos no ginásio do Retiro e gostou do que viu. “Moro aqui perto, vi uma movimentação e vim ver o que era. Gostei muito dos jogos. A garotada está de parabéns, está batendo um bolão”, afirmou.

Durante os jogos no Santo Agostinho, quem chamou a atenção foi o jogador Bento, que defende a equipe do Arena Aterrado. Habilidoso, o camisa 10 também tem um chute forte e era um dos mais entusiasmado do grupo.

A secretária Municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilella, marcou presença no sábado pela manhã, no ginásio do Santo Agostinho. “É sempre bom a gente dar uma passada pelos ginásios e ver como está acontecendo a competição. A garotada está dando um show. Estão todos de parabéns”, disse Rose.

PRÓXIMA RODADA

A bola volta a rolar pela Copa Diarinho no próximo fim de semana. Por conta do Dia das Mães, não haverá rodada no domingo, dia 12. Os jogos acontecerão somente no sábado, dia 11, na categoria Sub 11. Pela manhã, a partir das 8h, estão programadas 24 partidas dos times da Série Prata. Já à tarde os jogos serão da Série Ouro, com início às 13h30. Os jogos serão nos ginásios dos bairros Açude, Retiro, 249 e Siderlândia.

A tabela completa com os resultados da rodada e os próximos jogos será publicada nesta segunda-feira, no www.diariodovale.com.br

Fotos: Evandro Freitas