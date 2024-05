Copa Brasil de Kart Indoor continua neste domingo, em Volta Redonda

Volta Redonda – O Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube, recebe neste domingo (5), o segundo dia da 13ª edição Copa Brasil de Kart Indoor, uma das competições, neste categoria, mais tradicionais do Brasil. O evento, que é gratuito, promete agitar as pistas com corridas emocionantes desde às 8h.

Desde sua primeira edição em 2010, a Copa Kart tem sido um ponto de encontro para pilotos de todas as regiões do Brasil, atraindo entusiastas do esporte motorizado em busca de adrenalina e competitividade. Dentre as categorias, estão: Leves, Médio, Pesados e Sênior.

Além das corridas de tirar o fôlego, os participantes e espectadores podem desfrutar da hospitalidade do Vitória Sport Bar e Restaurante Vitória Choperia, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas e uma seleção de cervejas geladas para refrescar após as corridas.

“”A Copa Brasil é uma competição de curta duração com muita intensidade e emoção nas disputas. Além da disputa na pista, o kartódromo de Volta Redonda tem toda a estrutura para receber os pilotos e suas família, com programação musical e gastronômica diferenciada.”, disse Felipe Falcão, CEO da Copa Brasil.

Os pilotos participarão de séries eliminatórias e os 15 melhores disputarão as finais das suas respectivas categorias. Por fim, os quatro primeiros colocados de cada categoria disputarão juntos uma corrida única – Super Final -, que também premiará o grupo de Kart Amador com melhor desempenho. As corridas serão transmitidas ao vivo, por meio do canal da competição no YouTube.