Brasileirão: Partida entre Flamengo e RB Bragantino termina em empate

São Paulo – O Flamengo empatou por 1 a 1 com o RB Bragantino, neste sábado (4), em partida pela quinta rodada do Brasileirão, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Bragantino abriu o placar do jogo, com o primeiro gol sendo marcado por Pedro Henrique, aos 30 minutos do primeiro tempo. Aos 33 minutos do segundo tempo, o Fla reagiu e alcançou o empate com um gol de Bruno Henrique.

Com o empate, o Bragantino fica na terceira posição, com nove pontos. Já o Flamengo se mantém na quarta colocação, com 8 pontos.

A próxima partida do Fla é contra o Palestino, no Chile, pela Libertadores, na próxima terça-feira (7). Já o próximo desafio do Bragantino será na Copa Sul-Americana, em partida diante do Racing-ARG, na quinta-feira (9).