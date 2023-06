MPRJ pede a prisão dos indiciados pelo assassinato do ator Jeff Machado

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 18:22 horas

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, pediu a prisão temporária de Bruno de Souza Rodrigues e de Jeander Vinícius da Silva Braga indiciados pela Polícia Civil por homicídio qualificado e ocultação de cadáver do ator Jefferson Machado Costa. De acordo com o pedido de prisão assinado pelo Promotor de Justiça Sauvei Lai, o crime foi premeditado por Bruno, com auxílio de Jeander.

“Os ora indiciados são suspeitos de praticarem os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver contra Jefferson, aproveitando-se do momento em que mantinham relação sexual com a vítima para pôr em prática plano criminoso, estrangulando-a e colocando o seu cadáver em um baú, para, posteriormente, ocultá-lo no terreno do imóvel alugado por Bruno, onde o enterraram e concretaram a cerca de dois metros de profundidade”, diz o pedido de prisão.