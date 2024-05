BM: Defesa Civil auxilia na coleta de doações para o Rio Grande do Sul

Barra Mansa – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Barra Mansa comunicou nesta quinta-feira (9), que está à disposição para atender as pessoas que desejam ajudar a população do Rio Grande do Sul, porém, não conseguem entregar os donativos na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), no Centro. Para entrar em contato com a Compdec, a pessoa deve ligar para o 199 ou para o WhatsApp: (24) 98121-3427.

A Defesa Civil de Barra Mansa informou que vem recebendo pedidos e se coloca como um suporte na arrecadação dos materiais. Entre as prioridades estão: itens de limpeza, alimentos, água, medicamentos, além de produtos de higiene pessoal e descartáveis como fraldas infantis e geriátricas e absorventes.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, pontuou a importância do trabalho neste momento. “Chegamos em um período de estiagem e muitas pessoas estão entrando em contato conosco para saber como buscar materiais. Informamos a eles que a arrecadação é feita através da Assistência Social, mas, por meio de um trabalho em conjunto, nós podemos ajudar aquele público que não pode ir ou não consegue entregar no Centro da cidade. Colocaremos nossa viatura à disposição”, informou João Vitor. Foto: Divulgação