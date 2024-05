Paraty – Policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Paraty prenderam, na tarde desta quinta-feira (9), um homem que estava assediando diversas mulheres no município. Ao todo, dez mulheres afirmaram terem sido importunadas pelo homem, que as teria perseguido pela rua. Ele foi conduzido à 167ª Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido por testemunhas e permanece preso.

