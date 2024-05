Policiais da 88ª DP encontram ossada humana em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Policiais civis e militares encontraram uma ossada humana no bairro Doutor Mesquita, na tarde desta quarta-feira (8), em Barra do Piraí. De acordo com o delegado titular da 88ª Delegacia de Polícia, Antônio Furtado, não está descartada a possibilidade de ser de Rogério Manuel Felix, de 48 anos, que está desaparecido desde o dia 25 de março.

Ainda de acordo com Furtado, Rogério Manuel tem anotações por tráfico de drogas e homicídio. Em 2021, ele chegou a ficar preso.

Antônio Furtado determinou a perícia no local e a convocação de familiares de Rogério Manuel à distrital.

Ainda segundo o delegado, não está descartado nenhum tipo de motivação para o crime, embora acredite que o homicídio esteja relacionado ao tráfico de drogas. O caso está sendo investigado.