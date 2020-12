Neto utiliza as redes sociais para comemorar decisão do TSE

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 09:33 horas

Volta Redonda – O prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), usou as redes sociais na madrugada deste sábado, dia 19, para comemorar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o ministro Alexandre de Moraes, conceder na noite desta sexta-feira (18), o deferimento da sua candidatura. A decisão permite que ele tome posse do cargo no dia 1º de Janeiro.

Agradecido, Neto deixou a seguinte mensagem: ”Amigos e amigas, vencemos com a verdade e o voto popular. Está provado em definitivo que nós não fizemos nada de ilegal, nada que desabonasse a confiança que vocês depositaram em nosso trabalho. Mais que isso: está provado quem mentiu, quem tentou atrapalhar o processo democrático e quem desejava desrespeitar a vontade do nosso povo. Esperamos que isso tudo agora fique para trás, pois há muito a fazer diante do desastre destes últimos quatro anos. Vamos olhar para frente! Obrigado a todos que votaram e confiaram, mas quero deixar aqui uma mensagem a todos os cidadãos de Volta Redonda. Viver em uma cidade digna é um direito, assim como trabalhar por isso é um dever de todos nós que aqui moramos”, disse.

Horas após a postagem, na manhã deste sábado, Neto completou: “Amigos e amigas, um bom dia a todos! Quero muito agradecer a todos vocês que acreditaram, torceram e votaram com a gente. A partir de agora, governamos para todos!”, publicou o prefeito eleito.