Parque Tecnológico abre inscrições para oficinas e palestras

Angra dos Reis – O Parque Tecnológico do Mar está com inscrições abertas para 13 oficinas gratuitas. Nove delas são em parceria com o Sebrae e abordam temas relacionados ao empreendedorismo, enquanto as outras quatro são ministradas pelo corpo técnico da unidade e focam em assuntos de tecnologia. Não há restrição de idade para participar das oficinas e palestras. As inscrições estão disponíveis por meio dos links no cronograma abaixo e permanecerão abertas enquanto houver vagas.

As oficinas e palestras de empreendedorismo ministradas por profissionais do Sebrae oferecem 30 vagas cada e abrangem temas como “Descomplica MEI”, “Empreendedorismo 2 Tempos”, “Inovando através do Design Thinking e Canvas para Estudantes”, “Empreenda-se”, “Como Elaborar um Plano de Negócio”, “Funil de Vendas para Negócios”, “Marketing Digital”, “Como Definir Preço de Vendas” e “Mídias Digitais para Pequenos Negócios”.

Já as oficinas voltadas para a área de tecnologia, ministradas pelo corpo técnico do Parque Tecnológico do Mar, são: Robótica (12 vagas), Modelagem 3D (15 vagas), Automação de Processos Robóticos (15 vagas) e Workshop de Games (30 vagas). Para participar dessas oficinas, é aconselhável ter um conhecimento mínimo prévio sobre o assunto. Portanto, serão realizadas entrevistas com os pré-inscritos para avaliação.

“Estamos animados com esta oportunidade de aprendizado e crescimento para os empreendedores de Angra dos Reis. A participação de todos é essencial para impulsionar o desenvolvimento em nossa região, que é o principal objetivo do Parque Tecnológico do Mar. Estou confiante de que essa parceria com o Sebrae é apenas o começo de muitas outras que esse importante espaço tecnológico do município alcançará”, comentou o secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta.

Para mais informações, o Parque Tecnológico do Mar disponibiliza o telefone: 3377-6558.

Cronograma:

20/05 – 16h – Palestra Descomplica MEI e 19h – Palestra Empreendedorismo 2 Tempos – Inscrições: https://forms.gle/J1VqE7NzEpgQbj7C9

21/05 – 14h – Oficina Inovando Através do Design Thinking e Canvas Para Estudantes – Inscrições: https://forms.gle/7bnNEfG9Q4ZTHZyBA

21/05 – 18h – Palestra Empreenda-se – Inscrições: https://forms.gle/Mo7eV19nZ6fWHqt59

22 e 23/05 – 14h – Oficina Como Elaborar um Plano de Negócio – Inscrições: https://forms.gle/SfCiQQWGq2FhXpeQ9

22/05 – 10h – Palestra Funil de Vendas para Negócios – Inscrições: https://forms.gle/Mz8YhLppKHY4aRxT7

23/05 – 19h – Oficina Marketing Digital – Inscrições: https://forms.gle/bdB1qUtHf7bYrKjS7

24/05 – 18h – Oficina Como Definir Preço de Vendas – Inscrições: https://forms.gle/Jfj73oTottWE8Epa9

24/05 – 19h – Oficina Mídias Digitais para Pequenos Negócios – Inscrições: https://forms.gle/zwo7qYfzQ2ZgVCey6

28/05 – 14h – (Duração de cinco semanas) – Curso Básico de Modelagem 3D – Inscrições: https://forms.gle/C8QJn4jeBhP4xUQp6

06/06 – 14h (Duração de seis meses) – Curso de robótica – Inscrições: https://forms.gle/19z9HfKwfMzPaRLL8

Data a definir em junho – (Duração de um dia) – Workshop de Games – Inscrições: https://forms.gle/Qr7VG5cn9BEXFJTZ8

Data a definir em julho – (Duração de três meses) – Automação de Processos Robóticos – Inscrições: https://forms.gle/TPZPLQ6m492sqzx17