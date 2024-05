Secretaria de Estado de Saúde lança canal de whatsapp

Rio de Janeiro – Com o objetivo de se aproximar cada vez mais da população, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) lança seu canal oficial no WhatsApp. O recurso permite que os usuários da plataforma recebam – de maneira simples, confiável e privada –, informações sobre os serviços prestados pela pasta, além de conteúdos relacionados à saúde pública.

Os inscritos terão atualizações diárias sobre as ações da Saúde estadual. Notícias, serviços, programas, lançamentos e avisos emergenciais serão enviados em formato multimídia aos usuários da rede.

“A informação é fundamental para que a população se mantenha saudável. Este canal tem o objetivo de nos aproximar das pessoas com um conteúdo variado que inclui dicas de alimentação, funcionamento das unidades, importância das vacinas e quando elas devem ser tomadas e muito mais”, explica a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Como se inscrever no canal da SES/RJ

Para acessar o canal da SES/RJ, basta clicar no link https://whatsapp.com/channel/0029VaaefM6KbYMQlPYdMu3R, aceitar e clicar no botão SEGUIR, localizado no canto superior, a direita da tela.