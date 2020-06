PM apreende drogas na Ilha Grande, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 10:25 horas

Apreensão foi possível após denúncia anônima através do Disque 0300 253 1177

Angra dos Reis – Policiais do 33º Batalhão apreenderam uma sacola com 29 tiras de maconha e uma trouxinha de cocaína na tarde de quinta-feira (25) na Praia de Provetá, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, após denúncia sobre tráfico de drogas, através do Disque (0300 253 1177).

De acordo com a PM, as informações davam conta que suspeitos do Rio de Janeiro estariam vendendo drogas nas proximidades da Praia. Após cerco com o objetivo de encontrar os responsáveis, os agentes fizeram buscas no local, vindo a encontrar todo o material; posteriormente encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Em Angra dos Reis, a população pode denunciar localização de suspeitos, armas e drogas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.