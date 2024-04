VR será representada em pesquisa sobre democratização da cultura no Brasil

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda será representada na pesquisa pioneira, promovida pelo Ministério da Cultura (MinC), sobre democratização da cultura no país. De acordo com o MinC, o projeto tem o objetivo de produzir e compartilhar conhecimentos, com base no diálogo entre a pesquisa e as experiências dos agentes culturais de todo o Brasil, para estimular e aprimorar as ações culturais democráticas na atual conjuntura vivida no país.

A diretora do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, de Volta Redonda, é uma das selecionadas para participar da Pesquisa-Ação: Agentes Culturais Democráticos, iniciativa pioneira promovida pelo Ministério da Cultura em colaboração com a Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O projeto se insere nas ações de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura (SNC) e nas políticas de formação cultural do MinC, por meio da Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura (Sefli) e da Secretaria dos Comitês de Cultura (SCC), com ênfase na formação de gestores e agentes culturais que atuam em políticas públicas e com projetos da sociedade civil.

As atividades de ambientação começam no dia 13 de maio e a aula inaugural será no dia 16 de maio, das 18h30 às 20h. A partir daí, todas as quintas-feiras até setembro de 2024 acontecerão encontros síncronos entre os grupos. Serão 13 módulos que funcionam como eixos temáticos para os encontros de compartilhamento e troca de saberes entre pesquisadores, auxiliares de pesquisa e agentes culturais envolvidos na Pesquisa-Ação.

“Estou feliz e orgulhosa de participar desta grande pesquisa, a cultura sempre foi uma escolha de vida. Este trabalho colabora em muito no atual cenário brasileiro da cultura. O projeto tem o objetivo que sempre foi o que eu acredito, de produzir e compartilha experiência, estimulando e aprimorando as ações culturais democráticas na atual conjunta de vida no país. O edital selecionou agentes culturais com ênfase em formação de gestões e agentes culturais que atuam em políticas públicas e com projetos da sociedade civil, que possam contribuir no fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura e nas políticas de formação cultural do Ministério da Cultura”, disse Marinez Fernandes.