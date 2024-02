Polícia à procura de morador de Barra Mansa desaparecido

Barra Mansa – A 90ª Delegacia de Polícia está à procura de Adnei Moreira Lima, de 38 anos. Morador de Barra Mansa, ele trabalha como motorista em uma empresa de materiais de construção no Centro de Resende e não é visto desde quarta-feira (21). Nesta sexta-feira (23), a proprietária da empresa registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento.

Segundo o que a empresária disse à Polícia, Adnei costumava ficar com o carro após o expediente para leva-la em casa e busca-la do dia seguinte. Na quarta-feira, ele a levou a casa de parentes no bairro Colônia Santo Antônio e, em seguida, à Igreja Matriz. Desde então, ninguém mais o viu ou conseguiu contato com ele.

A chefe de Adnei disse que chegou a receber uma ligação via WhatsApp, de alguém não identificado, dizendo ser envolvido com o tráfico de drogas e exigindo R$ 300 para indicar o local onde deixariam o homem. À Polícia, a empresária disse que não recebeu qualquer indicação e que não tem certeza de onde poderia estar o funcionário.

Com a foto de Adnei em mãos, ela já percorreu vários bairros de Barra Mansa em busca de qualquer informação que possa levar a seu paradeiro. Adnei estava em um Fiat Strada Adventure cinza. Se alguém souber de informações que possam auxiliar a Polícia Civil, basta entrar em contato pelo telefone (24) 3328.4863.