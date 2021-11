Porto Real aplica mais de 30 mil doses de vacinas contra Covid-19

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 16:18 horas

Município avança ainda mais no combate a pandemia e está cada vez mais próximo de imunizar todos os moradores.

Porto Real- No último final de semana a Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atingiu a marca de 30.148 doses aplicadas das vacinas utilizadas no combate ao coronavírus.

Os dados foram informados pela SMS através do ‘Boletim Covid-19’ do dia 21, mostrando que 15.952 pessoas já foram imunizadas com a 1ª dose, e desse número, 12.952 pessoas receberam a imunização completa. O município ainda aplicou mais 1.244 doses de reforço, completando assim, o ciclo de imunização estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

A SMS ainda informa, que o cronograma de vacinação é sempre atualizado para melhor atender a população.