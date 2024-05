Apito amigo

Volta Redonda – A 19ª Copa Diarinho de Futsal está sendo um sucesso nos ginásios de Volta Redonda, com jogos emocionantes e grandes públicos. A competição conta com jogos de diversas categorias, de 7 a 17 anos, e, para controlar a garotada dentro das quadras, os árbitros têm um papel de fundamental importância, que vai muito além de zelar pelas regras do jogo, mas também de educar e orientar os atletas.

Para exercer esse papel, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) conta mais uma vez com uma parceria com a Associação Sul Fluminense de Árbitros (ASFA), que disponibilizou este ano 50 árbitros para a Copa Diarinho. Todo esse efetivo é alocado aos sábados e domingos nos ginásios da cidade, garantindo o sucesso e organização da rodada.

A Copa Diarinho tem tradição de revelar atletas que se tornaram profissionais, brilhando nos cenários nacional e internacional. No entanto, para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade, o esporte se consolida como uma importante ferramenta de inclusão social, fortalecendo os laços de amizade entre os jogadores, disciplina e respeito ao próximo.

“Os árbitros já são orientados a fazerem uma arbitragem ensinando os atletas e também a comissão técnica sobre as regras do jogo. Outro papel importante é controlar as partidas disciplinarmente, objetivando o respeito entre os atletas e comissões técnicas”, explica Adilson Rodrigues, presidente da ASFA.

A entidade, que tem 29 anos de fundação, está desde a primeira edição como parceira da Copa Diarinho. “Somos parceiros com arbitragem nas dezenove Copas Diarinho do Vale de Futsal e em todos os eventos esportivos organizados pela SMEL e pela Prefeitura. Agradecemos ao prefeito Neto, à secretária Rose Vilela e ao DIÁRIO DO VALE por acreditar no nosso trabalho”, ressaltou o presidente.