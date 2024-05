Restaurante do Povo em BM recebe o saxofonista Welsten Leopoldino

Barra Mansa – O Projeto Música nas Escolas, em parceria com a SMASDH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos), irá apresentar no Restaurante do Povo mais uma apresentação musical durante o jantar, oferecido entre 18h e 20h. Nesta sexta-feira (10), o espetáculo ficará por conta do saxofonista Welsten Leopoldino, que integra o Projeto Música nas Escolas.

Welsten Leopoldino é saxofonista, professor e pesquisador, cuja paixão pela música é evidente em sua trajetória repleta de realizações. Com mestrado em música, com foco no ensino das práticas musicais, e bacharelado em saxofone pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), ele traz consigo uma sólida formação acadêmica.

“É com imensa satisfação que convido todos para uma noite de boa música aqui no Restaurante do Povo Irmã Ruth. Será uma oportunidade única de desfrutar de uma experiência completa, com muita MPB, Bossa Nova, Chorinho e Jazz ao som do saxofone em um ambiente acolhedor e cheio de boas energias”, afirma Welsten.

O Projeto

O Projeto Música nas Escolas tem como missão fazer da música uma ferramenta de educação e transformação social. Desde sua fundação, em 2003, visa não apenas oferecer formação musical de alta qualidade, mas também possibilitar o crescimento pessoal e artístico das crianças e jovens atendidos.

Ao longo dos anos, o projeto transformou as escolas municipais em centros de formação musical, descentralizando o processo de ensino e permitindo o acesso de comunidades de todas as regiões de Barra Mansa à educação musical. Hoje, atinge todas as unidades escolares do município, mantendo grupos estáveis que se apresentam em grandes concertos de música clássica e brasileira.

Além das aulas, o Projeto Música nas Escolas promove a cultura musical por meio de concertos de alta performance, possibilitando a formação de milhares de crianças e jovens. Atualmente, conta com diversos grupos, como a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, Orquestra Infanto Juvenil, Camerata de Cordas, e muitos outros.