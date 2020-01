Voltaço empata com o Resende em jogo-treino no Raulino

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2020, 12:21 horas

Volta Redonda -No seu último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Carioca, o Volta Redonda enfrentou o Resende na manhã deste sábado, dia 11, no Raulino de Oliveira, e empatou por 1 a 1. O atacante Pedrinho, após grande jogada de Luan, marcou o gol tricolor e Dieguinho anotou para os visitantes.

Foram dois tempos de 45 minutos, que o comandante Luizinho Vieira aproveitou para dar ritmo de jogo a equipe e fazer alguns testes. O técnico não pode contar com o volante Marcelo, que foi poupado da atividade.

– Estamos vindo de uma semana de preparação em Vassouras, que aproveitamos para dar uma consistência e aparar algumas arestas da parte física e tática da equipe. Finalizamos com um jogo-treino muito equilibrado diante do Resende, tanto que o placar foi 1 a 1. Notamos alguns pontos que precisamos evoluir e, dentro desta semana que antecede a estreia, vamos trabalhar nos mínimos detalhes para reduzir a margem de erros e chegar no Botafogo com uma equipe ainda mais competitiva e equilibrada, preparada para buscar uma vitória na estreia, o que seria muito especial dentro de tudo o que trabalhamos – destacou o técnico tricolor.

A estreia do Esquadrão de Aço no Estadual será no sábado, dia 18, às 18h, no Raulino de Oliveira, diante do Botafogo.