VR: Polícia Civil divulga números para auxiliar na procura por jovem desaparecido

Volta Redonda – A 93ª Delegacia de Polícia disponibilizou nesta segunda-feira (22) dois números pelos quais podem ser enviadas informações que levem ao paradeiro de Augusto Kalil Mendes Júnior, de 27 anos.

O jovem, recém-contratado pela CBSI, terceirizada da CSN, não é visto pela família desde terça-feira (16), dia em que começou suas atividades no novo emprego. No entanto, já no dia seguinte, por volta das 17h, Augusto não compareceu ao trabalho.

Ao DIÁRIO DO VALE, a 93ª DP afirmou que as investigações sobre o caso estão em andamento e disponibilizou os telefones para eventuais informações que levem ao esclarecimento do paradeiro de Augusto: 197 (Disque Denúncia) e (24) 3339. 2462 (WhatsApp sigiloso).