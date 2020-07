MEP detecta identidade voltarredondense

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 19:11 horas

Volta Redonda – Após 66 anos de emancipação, Volta Redonda tem três gerações nascidas e criadas após a emancipação do município. O Movimento pela Ética na Política (MEP) ouviu algumas dessas pessoas e detectou o sentimento de identificação com a cidade.

“Falar de Volta Redonda é lembrar que, embora não seja antiga como muitas no Brasil, possui uma história extremamente importante para o país. Seu pouco tempo de emancipação tem pautado fatos extremamente relevantes para o país. Formada por diversos imigrantes de diferentes estados, foi marco da industrialização de base nacional. Enfrentou forte repressão militar, mas também forte na resistência representada pelo Bispo D. Waldyr Calheiros. Foi área de Segurança Nacional. ” Há referências à privatização da CSN e consequentes perdas e danos. Nesse passo, continua: “Volta Redonda tem se reinventado, deixando sua vocação inicial, pois tem deixado de ser a cidade para a qual afluíam populações para uma cidade da qual as pessoas se mudam em busca de oportunidades e sobrevivência. Entretanto, as lutas sociais travadas no município têm permitido novas possibilidades para os jovens como a vinda das universidades e institutos federais. Enfim, Volta Redonda muito nova sua em história como município, mas muito antiga em processos históricos relevantes para o Brasil. ”

Luiz Henrique, 47 anos, historiador, ex-coordenador do MEP e professor cofundador do Pré-Vestibular Cidadão.

“Parabéns Volta Redonda! Tenho muito orgulho de ter passado pelo catecismo da Maria Perpétua, pela Escola Amaral Peixoto, pelo João XXIII, Colégio Estadual Rio de Jane, ETPC e, depois, pela UFF-Volta Redonda. Desejo dias melhores e uma cidade mais justa para todos. ”

Márcio Antônio Paulo, 50 anos, mestre em engenharia mecânica. Atualmente vem atuando no Instituto Federal de Santa Catarina- Campus Criciúma, ex-professor no MEP (2002).

“Viver na cidade de Volta Redonda é um presente. Cidade maravilhosa e acolhedora, cidade onde cresci. Aproveito para pedir aos jovens que se interessem mais e se engajem por Volta Redonda, pois está em nossas mãos o destino da cidade para que se torne mais próspera e acolhedora. ”

Gabriela Batista de Souza Silva,21 anos, estudante de jornalismo, nasceu em Barra Mansa, com vivência desde bebê em Volta Redonda.

“Costumo dizer aos amigos: Volta Redonda possui uma localização mega privilegiada, perto das grandes cidades como Rio, São Paulo e Belo Horizonte e, também, ao mesmo tempo, possui espaços verdes, serras, e um interior invejável. E tem mais, Volta Redonda é uma mãezona. Acolhe e abriga gente de todos os lugares. Volta Redonda tem o aço no sangue, mas também um coração de mãe. Parabéns à menina de 66 anos! ”

Muricy Ribeiro Brito, 50 anos, residente em Volta Redonda, administrador de empresa,sempre atuou nas áreas técnicas, inicialmente na CSN, atualmente na Petrobrás.

“Desejo dias melhores para nossa cidade. Que haja mais oportunidade para todos. Parabéns Volta Redonda! ” Ana Beatriz, 16 anos, artista e estudante do ensino médio.

“Volta Redonda, no seu aniversário, eu espero que ela aprenda a respeitar os Moradores de Rua. Te falo, se eu tivesse dinheiro tiraria meus amigos da rua. Oh! Sou um homem feliz por que tenho amigos como ele. ” (Disse tocando no ombro do colega de rua). José Carlos, 56 anos, 20 anos na rua. Foi localizado próximo ao Restaurante Popular.