Campanha alerta sobre a incidência de queimadas às margens da Via Dutra

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 09:54 horas

Sul Fluminense – Com a chegada do período de maior estiagem, a CCR NovaDutra, empresa que administra a rodovia, inicia a campanha de alerta e prevenção às queimadas na via Dutra. O objetivo é orientar os motoristas sobre como se comportar caso se deparem com focos de incêndio durante a viagem.

Os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019 concentraram 60% das ocorrências de focos de incêndios às margens da via Dutra, em levantamento realizado nos 402 quilômetros administrados pela concessionária.

Ocorrências de focos de incêndio em 2019

12 meses – 788 ocorrências

4 meses (julho, julho, agosto, setembro) – 473 ocorrências

Além de aumentar o risco de acidentes, as queimadas causadas às margens da rodovia podem alastrar por matas e florestas causando danos ambientais. Bitucas de cigarros acesas jogadas por motoristas e passageiros de veículos são uma das causas de início de incêndio.

– As queimadas comprometem a visibilidade dos motoristas, podendo causar acidentes, além de aumentar o impacto ambiental. Por estas razões temos alertado usuários sobre o assunto, especialmente durante período de estiagem, quando os riscos são maiores – ressaltou o gestor da CCR, Virgílio Leocádio.

Para orientar os usuários, a empresa, realiza, anualmente, campanha entre maio a setembro para alertar como os motoristas devem se comportar ao se deparar com focos de incêndio. São divulgadas mensagens educativas nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), em faixas ao longo da rodovia e na programação da CCRFM 107,5.

Fumaça