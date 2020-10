Campanha de vacinação contra a Poliomielite já começou em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 16:45 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda deu início nesta segunda-feira, dia 05, a campanha de vacinação contra a Poliomielite. O público alvo da vacina são crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A vacinação vai até o dia 30 de outubro, com o Dia D no dia 17. As doses estão disponíveis nas UBSFs dos bairros Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Roma I, Água Limpa I, Vila Brasília, Dom Bosco, e Volta Grande.

Em paralelo à vacinação contra a Poliomielite, a prefeitura municipal também está promovendo uma campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. O público são crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias. As doses ficarão disponíveis em todas as unidades de saúde, exceto nos polos de triagem e atendimento de casos suspeitos de Covid-19, que são a UBS 249, UBSF São João, UBSF Vila Mury e UBSF Volta Grande.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal.

A tríplice viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola, também está disponível em todas as unidades de saúde para a faixa etária de 06 meses a 19 anos e de 50 a 59 anos de idade. Já dupla viral, que protege contra rubéola e sarampo, será disponibilizada durante toda a campanha, sendo indicada na faixa etária de 30 a 59 anos 11 meses e 29 dias.