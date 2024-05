Flu empata com o Galo pelo Brasileirão

Cariacica – O Fluminense e o Atlético-MG empataram por 2 a 2, na tarde deste sábado (4), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Atlético perdia por 2 a 0 quando conseguiu virar a partida durante o segundo tempo e consolidar um empate contra o Tricolor.

Os dois gols do Flu foram marcados por Cano e Renato Augusto, com o primeiro acontecendo aos 3 minutos de partida. Já na reta final do jogo, o Galo correu atrás e empatou com dois de Vargas. Com o resultado, o Tricolor chega aos cinco pontos, ocupando a 14ª posição na tabela de classificação enquanto o Atlético-MG segue na vice-liderança, somando nove pontos.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (9) para enfrentar o Colo-Colo, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O jogo será no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. Pelo Brasileirão, o Flu joga na segunda-feira (13) contra o São Paulo no Morumbi.

O Atlético-MG, por sua vez, viaja para a Argentina para disputar com o Rosario Central, na Libertadores, nesta terça-feira (7). O próximo jogo do Atlético-MG pelo Brasileirão será contra o Grêmio, na Arena MRV, no próximo sábado (11).