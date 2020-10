PSOL vai para a periferia fazer campanha de rua

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 17:26 horas

Volta Redonda– Juliana Carvalho, candidata à Prefeitura de Volta Redonda pelo PSOL, iniciou sua campanha de rua no sábado, dia 03. Seguindo todos os protocolos e recomendações das autoridades sanitárias, a militância do PSOL panfletou pelo Morro do São Carlos, na 249.

A opção de iniciar a agenda de rua pela periferia dialoga com o programa do partido que aponta para a necessidade de um governo popular que volte suas atenções para a população excluída do município. De acordo com Juliana Carvalho, “a prefeitura do PSOL será para os 99%, não para o 1% mais rico”. Ainda segundo a candidata, “será uma prefeitura voltada para a classe trabalhadora”.

Estiveram presentes, além de Juliana Carvalho e o candidato a co-prefeito Anderson Xavier, três candidatos a vereador pelo partido: Alexandre Fonseca, Juscelino Moura e Leon Ferreira. Este último é nascido e criado no Morro do São Carlos e conduziu a militância durante a panfletagem. Segundo Leon, “é emocionante andar pelo bairro e dialogar com seus vizinhos e amigos sobre política e possibilidade de uma transformação verdadeira da sociedade volta-redondense”.

Estiveram presentes cerca de 15 militantes. Adriana Bitencourt, presidente do diretório municipal do PSOL, ressaltou a importância deste primeiro ato de rua e seu significado.

“Da periferia para o centro. Do São Carlos para o Palácio 17 de julho e para a Câmara dos vereadores, é isto que desejamos e construímos cotidianamente”, afirmou Adriana. Em breve, o PSOL divulgará novas ações de rua em suas redes sociais.