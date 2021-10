Recuperação da estrada Angra-Getulândia já começou

Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 18:18 horas

Angra dos Reis – Uma das principais vias de ligação de inúmeros bairros com o Centro de Angra dos Reis será completamente recuperada. Sete quilômetros da rua Prefeito João Gregório Galindo, mais conhecida como estrada Angra-Getulândia, serão recapeados, totalizando 45.000m² de asfalto. A obra começou nesta segunda-feira (25), próximo ao Tião Ramos, e a previsão é que em 150 dias seja concluída, no trevo da Ribeira.

– Ao invés de tapar buracos, nós vamos deixar a estrada toda nova e isso só está sendo possível com o apoio do Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), uma parceria viabilizada pela deputada estadual Célia Jordão – lembrou o prefeito Fernando Jordão, que foi recebido, junto com os vereadores Luciana Valverde (líder do Governo), Titi Brasil e Dudu do Turismo, na antiga garagem da Colitur pelos moradores do Morro da Glória 1.

O secretário-executivo de Obras, Alan Bernardo, explicou que, por meio da parceria, o Estado fornecerá o insumo do asfalto e a prefeitura fará a frisagem, usinagem, espalhamento do material, compactação e a sinalização horizontal e vertical.

– Esta é uma obra muito relevante para o nosso município. Dos 37 caminhões de asfalto previstos, já recebemos seis – informou.

O secretário de Governo, Cláudio de Lima Sírio, lembrou que a estrada estava sem receber obras de melhoria desde 2001.

– Este recapeamento é uma benfeitoria muito grande e demonstra a importância de termos uma deputada estadual defendendo Angra junto ao Governo do Estado. Em 2022 teremos várias obras acontecendo – adiantou.

Sobre a realização de obras, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Tiago Scatulino, comentou que atualmente há 60 intervenções em andamento no município.

– Temos outras 30 obras em licitação que, muito breve, serão executadas. Não podemos deixar de lembrar que, nos próximos dias, assinaremos a ordem de serviço para o recapeamento de toda a Estrada do Contorno, beneficiando moradores e quem frequenta o corredor turístico – finalizou.