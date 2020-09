Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*O presidente do Brasil, Nilo Peçanha, criou os Liceus de Artes e Ofícios no país e esta data será referenciada para a comemoração do Dia do Técnico Industrial (1909).

*Roland Garros efetua a primeira travessia do Mediterrâneo em um avião (1913).

*Independência da Arábia Saudita (1932).

*Morre Sigmund Freud, psiquiatra austríaco, fundador da psicanálise (1939)

*Roosevelt faz seu famoso Discurso de Fala (1944).

*18 anos após sua deposição, Juan Domingo Perón retorna à presidência da Argentina. Ele é eleito com 62% dos votos, mas permanece no poder durante menos de dez meses (1973).

*Morre Pablo Neruda, poeta chileno (1973).

*Inaugurado o primeiro trecho de linha férrea do TGV francês, ligando Paris a Lyon (1981).

Bodas

de Papel

*O empresário Josemo Corrêa de Mello Jr. e Isabela Marques, acabam de completar um ano de seu “Dia D”.

*Este colunista presta uma homenagem ao casal, num ‘revival’ deste momento tão especial.

*Uma noite memorável e de muito glamour, realizada em Itaipava.

*Com a presença de trezentas pessoas, eles disseram o tradicional “SIM” ao sacerdote e as trocas das alianças da mão direita para a esquerda, diante do altar da Igreja Sagrado Coração de Jesus.

*Após a emocionante celebração, os convidados foram anfitrionados na Fazenda Bela Vista.

*O grande sonho dos noivos era uma festa cheia de atrações que fizeram parte da história dos dois.

*A cada apresentação, os convidados eram surpreendidos com um novo show no palco!

*A festa contou com apresentações marcantes de Leonardo de Freitas e Fabiano (primeiro encontro do casal); Jammil e Uma Noites (dia do início do namoro); John Failly, DJ e Breno Sax e Buchecha, que sempre foi o sonho da noiva.

*Se a festa foi simplesmente deslumbrante, resta a comentar também, a lua de mel.

*Os noivos fizeram um ‘tour’ pela Europa.

*Iniciou pela romântica Itália, visitaram Roma, Veneza, Santorini, Mykonos, Atenas, entre outras cidades.

*Claro, não poderia faltar nesta viagem dos sonhos, as Ilhas Maldivas e os Emirados Árabes, com maior tempo em Dubai.

Sala

Vip

*Hoje: Dia da Ikebana Sanguetsu, Dia do Técnico Industrial.

*O cerimonialista Sandro Henrique, realizará uma live na próxima segunda-feira, às 20h.

*O tema que é foco para todas as noivas que estão na contagem regressiva para seus nupciais: Processo de criação e escolha do vestido de noiva.

*Irá participar deste encontro e relatar sua este momento tão importante em sua vida, a noiva Lívia Reis.

*Despertando hoje com sua nova idade, a economista Nilza Di-Tanno Sinzato.

*Ganha os primeiros abraços e beijos de seu amado, o engenheiro e professor de física Mario Sinzato.

*Depois, além dos familiares, muitas homenagens das amizades.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o empresário imobiliário José Francisco Medeiros; cineasta Marcelo Laffitte; Tatiana Falcão; Diego Cyrne; Patrícia Poiani; Henerson Luiz; Maria Lúcia Bornickel; o corretor imobiliário Emil Savelli; João Vicente Correa.