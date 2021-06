Voltaço visita o Botafogo-PB pela Série C

Matéria publicada em 13 de junho de 2021, 14:20 horas

João Pessoa, PB – Vindo de uma grande vitória por goleada em casa, o Volta Redonda visita o Botafogo-PB neste domingo, dia 13, às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. E para vencer a sua primeira partida fora de casa nesta Série C, o zagueiro Grasson, que fez a sua estreia com a camisa tricolor diante do Manaus-AM, aposta no equilíbrio tático e na atitude que o Esquadrão de Aço demonstrou na rodada passada, quando teve segurança defensiva, não tomando gols, e grande aproveitamento ofensivo, marcando cinco vezes.

Estrear com vitória é muito bom, não tem preço, melhor ainda pelo fato de não tomarmos gol. Tinha conversado com o Heitor que seria importante conseguirmos isso, e, com muita garra e entrega de todos, saímos com os três pontos e sem sermos vazados. Atitude que precisamos manter para estas duas partidas muito complicadas fora de casa. O Botafogo está vindo de um grande resultado, vai ser um confronto muito difícil, equilibrado, mas estamos muito focados, daremos o nosso melhor dentro de campo e brigaremos até o final por mais uma grande vitória – destacou.

Suspensos na rodada passada, o lateral-direito Oliveira e o zagueiro Gabriel Pereira estão liberados para o confronto deste domingo. Com isso, o comandante Neto Colucci tem todos os atletas do elenco à sua disposição.

O Voltaço está na quarta colocação do grupo A, com três pontos ganhos, um a menos que Floresta-CE, Botafogo-PB e Ferroviário-CE, respectivamente, que completam o G4.