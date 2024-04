PRF impede saque de carga na Serra das Araras

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediram, na manhã desta terça-feira (30), um saque de carga na altura do Km 226 da Rodovia Presidente Dutra, na pista de subida da Serra das Araras, sentido São Paulo.

Segundo a PRF, com o tombamento de uma carreta com carga de garrafas de cerveja vazias, saqueadores tentaram levar o material que furtaram por uma área de mata. Com a chegada dos agentes, os saqueadores abandonaram o material e fugiram. Após buscas, os policiais conseguiram recuperar os engradados com cascos que foram deixados para trás pelos homens.

A pista ficou parcialmente interditada com o acidente. A via está passando por processo de limpeza e destombamento da carreta bi-trem, com o fluxo de veículos seguindo pela faixa da esquerda. Ninguém se feriu.