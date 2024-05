21ª Festa da Cultura da Italiana acontece em Porto Real

Porto Real – Em comemoração aos 150 anos da chegada dos imigrantes italianos, a Associação Vittorio Emanuele II, com apoio da Prefeitura de Porto Real e participação da Secretaria de Estado de Turismo, realiza de 4 a 7 de julho, no Horto Municipal, a 21ª Festa da Cultura Italiana. O evento, que é uma tradição do município, tem entrada franca e além da famosa gastronomia, música e danças típicas, terá o concurso La Piu Bella Ragazza, que elege a Rainha, a Princesa da Festa. As Polentinhas e seus Porpetones, Le Piccole Ballerine, Belle Ballerine também se apresentarão no evento.

A Associação Vittorio Emanuele II abre o evento no dia 4 de julho, quando em seguida haverá apresentação com o grupo de dança da Associação. A primeira noite finaliza com show do cantor Ricardo Bombarda. No dia 5, as candidatas a Rainha e Princesas da Festa, irão se apresentar. Na mesma data, acontece a coroação da Rainha, apresentação do grupo de dança da Vittorio Emanuele e show com Fred Rovella, banda e bailarinos.

Já no sábado dia, 6 de julho, pela primeira vez, a programação começa na hora do almoço, onde irá apresentar-se o cantor Renato Gabianni. No início da noite, terá o tradicional desfile das famílias italianas. Ainda haverá dança típica, show intimista com a cantora italiana Mafalda Minozzi e a banda Brasitália, com vários músicos e dançarinos.

O último dia do evento, domingo, 7 de julho, abre com a Missa Campal em italiano, seguida do tradicional Almoço da Mamma em homenagem à Vergínia Dezós, falecida no final deste mês de maio. As cantinas já funcionam a partir do almoço ao som de Fred Rovella e na mesma data acontece o show de prêmios. A última noite se encerra com DJ que irá tocar as músicas que estão entre as mais ouvidas na Itália.

La Piu Bella Ragazza

Para se candidatar para o Concurso La Piu Bella Ragazza, é preciso ser moradora de Porto Real e ter entre 14 e 22 anos. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer à Associação Vittorio Emanuelle II, de 1o a 15 de junho, de segunda a sexta feira, das 8h às 12h. Menores de idade precisam estar acompanhadas de um representante legal para preencher a ficha. Além da Coroa, faixa e buquê de flores, as vencedoras ganharão uma premiação em dinheiro.

Cantinas e stand

Serão 10 cantinas com variados pratos italianos, entre doces e salgados, uma barraca de vinhos e feira de artesanato. A Associação terá um stand, onde os visitantes poderão saber mais sobre a entidade e tornar-se sócios ou apoiadores. Nesse stand também será possível responder pesquisas relacionadas à Itália. A Casa do Imigrante estará aberta à visitação durante todo o evento para enaltecer a cultura italiana.