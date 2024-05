Homem é preso por agredir e raspar cabelo de adolescente em VR

Segundo apurado pela reportagem, a mãe da vítima, de 14 anos, relatou que o homem, que morava com ela, teria agredido fisicamente o adolescente e ainda forçou para que o mesmo raspasse o próprio cabelo. A prisão ocorreu após diligências realizadas com informações do setor de inteligência da delegacia pelos policiais da Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) Volta Redonda, sob coordenação da delegada Juliana Montes.

