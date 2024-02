Rio – O Botafogo anunciou no inicio da noite desta sexta-feira (2) a contratação do zagueiro Pablo Castro. O defensor de 32 anos chega ao Glorioso, por empréstimo até o final do ano junto ao Flamengo.

Pablo assinou contrato, realizou exames médicos e conheceu os seus novos companheiros, durante esta sexta no Espaço Lonier- Centro de treinamentos do clube.