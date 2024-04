Prefeitura de Barra Mansa inaugura Cras no bairro Boa Vista II

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), inaugurou nesta sexta-feira, dia 26, mais um Centro de Referência de Assistência Social. Chamado Cras Casa da Família Patrícia Soares Gomes, ele está localizado na Rua João Xavier Itaboraí, nº 1281, no Boa Vista II, e irá atender 15 bairros de abrangência da Região Leste. O prefeito Rodrigo Drable foi acompanhado pelo subsecretário de Assistência Social e Direitos Humanos, William Pereira, e pelo subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, além de secretários municipais, vereadores e moradores da localidade.

Os Cras funcionam como portas de entrada dos serviços da Assistência Social e têm como objetivo realizar ações para fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. A partir do adequado conhecimento do território, o Cras promove a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas, possibilitando o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de Assistência Social.

O nome do Cras inaugurado no Boa Vista II homenageia a falecida moradora Patrícia Soares Gomes, que realizava trabalhos sociais na Região Leste, incluindo aulas de dança e acolhimento de mães solo e crianças carentes. Sua mãe, Maria das Dores Soares Gomes, esteve presente na inauguração desta sexta-feira. “Muitas vezes a Patrícia deixava de fazer pra ela pra poder ajudar os outros. Ela não está mais entre nós, mas eu agradeço essa homenagem feita pra minha filha. Fico muito feliz com isso tudo e com o legado que ela deixou”, expressou.

Em seu discurso, o prefeito Rodrigo Drable fez questão de falar da importância da atuação de Patrícia junto à comunidade, sobretudo na luta pelo direito à moradia.

“Nós colocarmos o nome da Patrícia nessa unidade é nós fazermos justiça e darmos valor a quem valoriza a vida. Dona Maria, sua filha foi muito especial para todos nós. É uma homenagem muito pequena, mas é um reconhecimento pela sua importância para a comunidade. Fico muito feliz de poder participar desse processo. Todos nós aqui estamos colocando um tijolinho na construção da história da Região Leste. E hoje é mais um dia importante. Estou muito feliz de ver todos vocês participando disso. Deco, Furlani, Marco Chiesse, William e Fanuel, estão de parabéns por essa mais essa conquista”, declarou o prefeito.

O vereador Luiz Furlani também falou de seu contato com a homenageada e a importância do novo espaço para a região. “Eu conheci a Patrícia ainda no assentamento. Com muito orgulho convivi lá e acompanhei aquela luta em todo esse período, até que a justiça de Deus fosse feita e os moradores passassem a viver com mais dignidade. E a Patrícia sempre foi uma pessoa que tinha sua casa aberta para todos. Muitas vezes ela me pedia ajuda e nunca era para ela, sempre para o próximo. E essa é a razão desse Cras. Aqui, as políticas públicas que serão implementadas são para que as pessoas que precisam do poder público se sintam acolhidas. Esse é o começo de uma transformação social que vai acontecer neste lugar”, afirmou Furlani.

O subsecretário de Assistência Social e Direitos Humanos, William Pereira, comemorou a inauguração do novo equipamento público.

“Há muitos anos nós temos falado sobre ter um ponto de convergência aqui na Região Leste, onde nós possamos desenvolver ações de cultura, esporte e educação. E hoje com o Cras Casa da Família nós vamos conseguir alcançar um ganho muito grande para nossa região. Eu quero agradecer ao nosso secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, que não está aqui por conta de um procedimento médico, mas nos deu todo o apoio e força. Quero registrar meu agradecimento também ao prefeito Rodrigo Drable, que tem dado uma grande atenção à nossa secretaria, e aos vereadores Deco e Furlani. Vamos ter aqui um espaço para discussão de políticas públicas e de grandes projetos para nossa região”, afirmou William.

O Sexteto de Jazz da Big Band do Projeto Música nas Escolas também marcou presença e levou música de qualidade ao evento.