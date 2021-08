Saae-BM realiza substituição do captador da ETA Nova

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 16:47 horas

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realizou a substituição do captador da Estação de Tratamento de Água (ETA) Nova, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa, para que o equipamento continue com o pré-tratamento de água, além de que o fluxo captado chegue para finalização do procedimento nas duas principais estações da autarquia. A peça, instalada desde 1992 dentro do Rio Paraíba, precisava ser substituída por ter como função iniciar o tratamento da água e evitar que folhas, pedaços de madeira, lixo, plantas aquáticas, entre outros cheguem ao poço de bombeamento.

Ao longo destes anos o material entrou em processo de corrosão, danificando a estrutura e abrindo buracos nas chapas, que alteram a qualidade de água captada.

O coordenador administrativo e financeiro do Saae, José Geraldo Mattea, falou sobre a importância da substituição do equipamento.

– Com a proximidade do período de chuvas, o problema poderia se agravar de forma acentuada, já que a quantidade de material sobrenadante no rio aumenta. Além disso, havia também o risco de ruptura da base, inviabilizando a captação para as ETAs Nova e São Sebastião, o que significaria a interrupção do abastecimento de água potável para aproximadamente 80% da população do município – revelou.

Ação alusiva ao Dia dos Pais

Ainda nesta sexta-feira, em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no domingo, 08, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa homenageou seus funcionários com um momento de oração e a entrega de copos personalizados em alusão ao tema. Além de celebrar a data, a ideia do utensílio é evitar o uso excessivo de copos descartáveis na autarquia.