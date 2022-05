Carreta pega fogo na Via Dutra e causa congestionamento

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 09:25 horas

Barra Mansa – Na manhã desta segunda-feira, uma carreta que transportava cerveja pegou fogo no KM 286 da Via Dutra, em Barra Mansa. O motorista conseguiu parar o veículo no acostamento e está bem.

A Polícia Rodoviaria Federal, juntamente a concessioanária da rodovia interditaram o trecho. Uma equipe do corpo de bombeiros está presente.

Até o momento, o tráfego está sendo feito apenas pela faixa da esquerda e o congestionamento chega a 12 quilômetros.