Matéria publicada em 9 de março de 2020, 13:43 horas

Túnel

Do Tempo

* Júlio Verne sofre um atentado contra a sua vida ao receber dois tiros disparados por seu sobrinho Gaston (1886).

* Adolf Hitler anuncia a criação de uma nova força aérea (1935).

* Lançamento da boneca Barbie (1959).

* O primeiro Ford Mustang é produzido pela Ford Motor Company (1964).

* Mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos encontram o compartimento da tripulação do Challenger. Os corpos de todos os sete astronautas ainda estão no seu interior (1986).

* Descoberta água em estado líquido em Encélado, a sexta maior lua de Saturno (2006).

* Termina o último voo do ônibus espacial Discovery (2011).

Zig – Zag

* Hoje Dia Internacional do DJ.

* O casal ‘restauranteur’ José Osório e Angélica São Thiago, promovem nesta quinta-feira, em seu Bistrô Casa Antiga, o sempre aguardado Menu Degustação.

* Desta vez com o melhor da gastronomia italiana.

Sala Vip

*Despertando hoje com sua mais nova idade a jornalista Kika Monnteiro.

* Outros queridos aniversariantes do dia: Genise Carolina Alcides; Carol Inácio; Cristine Whehaibe; professora Leipzig Teixeira Huguenin de Oliveira; Angélica Prieto; Sílvia Salgado; Cris Guedes; Márcia Fonseca; Marcão Terra; Ana Beatriz Bertoni; Robson Robinho.

Début

*Ainda rende maravilhosos comentários a bela festa que Márisson e Juliana Baêsso, promoveram para brindar o Début da filha Ana Carolina Baêsso.

* O evento contou com espaço e gastronomia do Country House Buffet dirigido por Isabel Carvalho.

* O cerimonial levou assinatura de Cláudia Cassaro.

*E para caracterizar bem o estilo retrô, tema da festa Juliana Nery com seu acervo decorativo deixou o espaço ainda mais bonito com sua belíssima decoração.

*O début contou com vários profissionais da cidade.

* Os originais convites no formato disco compacto em vinil foram confeccionados no Studio tipógrafico thyago Celiton.

*No hall de entrada convidados eram recebidos ao som de Gama eventos com músicas da época.

*O amor perfeito forminhas de tecidos recebeu os doces de

* Ianne Rocha que adoçou a festa com deliciosos doces, petit gateau e brownie servidos com sorvete e muitas guloseimas.

*Chris Carraro contribuiu na beleza do espaço com seu bolo decorativo e um sabor maravilhoso de leite ninho com frutas vermelhas foi servido aos convidados.

* A aniversariante usou vestidos lindos e exclusivos desenhado pela estilista Ana Herkert acessórios, a Espaço C Noivas valorizou ainda mais a beleza da debutante.

*O camarim Juliana Baêsso ficou o tempo todo assessorando os convidados com retoques de ‘make’ e ‘hair’.

*Tendo ainda Cristóvão Vilella com seu talento em caricaturas produzindo um rosto a cada 3 minutos.

*A valsa foi cantada pelo tenor do Rio de Janeiro Saulo Laucas acompanhado por Rita Dor no piano.

*Gilmar apresentou a cerimonia.

* A debutante dançou com a mãe e pai o duelo de épocas com a coreografia de Sandrinho DJ.

* Contou também com alegria e diversão do DJ Gui Almeida e seus dançarinos.

* Ao final o som teve o comando do DJ Rogério Maia.

*E quem registrou todos os detalhes da festa com fotos e vídeo foi Etyla Mariely, quem produziu a foto do convite e vídeo apresentado aos convidados. Tudo lindo.

* A coluna publica alguns cliques.