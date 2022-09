Clube dos Funcionários promoverá entre setembro e outubro o aberto de Tênis 2022

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 16:33 horas

O evento é o maior Torneio Aberto de Tênis da região

Volta Redonda- Com um calendário especial em comemoração aos 80 anos, o Clube dos Funcionários vai promover, entre os meses de setembro e outubro, o Aberto de Tênis 2022. O Torneio acontece nas quadras da PET – Praça de Esportes Tabajaras, em Volta Redonda, e contempla participantes de diversos níveis.

O Aberto de Tênis inicia na próxima segunda-feira, dia 12, e promete fortes emoções até o dia 09 de outubro, com a final e cerimônia de premiação. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.gripo.app/ para as categorias simples, em dupla e especial. O evento conta o patrocínio das empresas Zero Grau Veículos, AK Tennis, VR Lock Locação de Equipamentos, e apoio das da Delivero Pizzas e Paranoide.

“Esse é o maior Torneio Aberto de Tênis da região, temos muito orgulho em incentivar o esporte e sediar esse evento que atrai atletas profissionais e amadores. O objetivo do Clube dos Funcionários é envolver todos que amam essa modalidade e promover cada vez mais a prática esportiva na região”, afirmou Pedro Mansur, Subdiretor de Padel do Clube e um dos idealizadores do Torneio.

O Subdiretor de Tênis do Clube e um dos organizadores do campeonato, Marcelo Barroso, comenta a alegria em sediar e promover um evento como esse na região. “Nossa maior característica nos Torneios é a integração dos atletas com ambiente familiar e muita diversão. Esse evento fomenta o desenvolvimento do Tênis e integra todos os adeptos dessa modalidade, além de atrair parceiros, sócios e amigos do Clube.” finalizou Marcelo.