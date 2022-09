UniFOA promove neste sábado uma palestra com o jornalista André Trigueiro

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 15:45 horas

O bate-papo marca a ação pelo setembro Amarelo da instituição

Volta Redonda- A tão aguardada palestra voluntária do jornalista André Trigueiro, ocorrerá neste sábado, dia 10, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. O evento, gratuito e aberto ao público, acontecerá no Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, dentro do Auditório William Monachesi, no Campus Olezio Galotti, em Três Poços.

Sob o tema “A arte de seguir em frente: força, coragem e fé”, o bate-papo marca a ação pelo setembro Amarelo da instituição, promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e com colaboração da empreendedora social Zenaide Rocha.

Trigueiro é engajado na prevenção do suicídio há pelo menos 23 anos. Ele já esteve no UniFOA, em 2019, para abordar sobre o assunto e retorna ao local para reforçar o comprometimento com a causa e exercer a função de comunicar informações de utilidade pública.

“O público pode esperar um trabalho que não tem outra pretensão ou objetivo além de levar informação que seja útil para consciência do problema do suicídio, enquanto caso de saúde pública no Brasil e no mundo. O entendimento de que o suicídio é prevenível, a necessidade de todos nós nos entendermos como agentes de saúde informais. O conhecimento nos dá essa condição: a informação pode salvar vidas e eu espero apenas repassar essa informação adiante”, expressa.

“Eu fui buscar informação onde ela foi elaborada, investigada, cientificamente produzida, seguindo os protocolos na área do conhecimento científico, na área da psicologia, psiquiatria, suicidologia, relatórios da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, do Ministério da Saúde”, completa.

Transporte gratuito

O UniFOA oferecerá transporte gratuito aos interessados em assistir à palestra. Um ônibus sairá da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, às 9 horas, com destino ao campus.

Sessão de autógrafos

Após a palestra, Trigueiro fará uma sessão de autógrafos também no auditório, onde quatro livros do jornalista estarão à venda: “Viver é a melhor opção”, “A força do um”, “Espiritismo e Ecologia” e “Cidades e Soluções: Como construir uma sociedade sustentável”, título homônimo ao programa de TV que ele apresenta pela GloboNews.

Os direitos autorais dos livros foram 100% cedidos para instituições filantrópicas, como o CVV (Centro de Valorização à Vida) e o Fraternidade sem Fronteiras. De forma direta, também serão beneficiados o Abrigo Vih-Ver e o Projeto bem Star animal e ambiental, a partir da venda das obras.

SERVIÇO

Bate-papo com André Trigueiro

Palestra “A arte de seguir em frente: força, coragem e fé”

Data: 10/09 (sábado), Dia Mundial de Prevenção do Suicídio

Local: Auditório William Monachesi, no Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, Campus Olezio Galotti (Av. Dauro Peixoto Aragão, 1325, Três Poços)

Horário: 10 horas

Entrada gratuita e aberta ao público