Homem com vasta ficha criminal é preso com mais de mil munições em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 11:57 horas

Policiais Federais flagraram suspeito com dinheiro e 1.029 projéteis de arma de fogo, calibres 9mm e .40, na última sexta-feira (11)

Volta Redonda – Um homem, de 40 anos, com vasta ficha criminal, foi preso por policiais federais na tarde da última sexta-feira, 11, após ser flagrado com 1.029 projéteis de arma de fogo, calibres 9mm e .40, além de uma quantia de dinheiro não informada, em Volta Redonda. De acordo com a PF, apesar de estar em liberdade condicional por associação ao tráfico, o suspeito continua praticando crimes na região.

Os policiais receberam a informação de que o homem, considerado foragido da Justiça, poderia estar envolvido em transporte de material ilícito na cidade do Aço. Após diligências na região, os investigadores perceberam a presença do homem conduzindo um automóvel – não especificado -, e após abordagem, encontraram todo o material apreendido dentro de uma mala, em posse do suspeito.

Após a prisão, foi apurado que o homem encontrava-se em dívida com a Justiça há mais de seis meses. Além disso, foi informado que o suspeito possuía passagens por associação ao tráfico, formação de quadrilha, e violência doméstica, sendo apontado como um dos principais criminosos da localidade. Ele foi autuado pelo crime previsto no Art. 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e reconduzido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.