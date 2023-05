Vereador visita obra da UPA Santo Agostinho

Matéria publicada em 27 de maio de 2023, 15:21 horas

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado visitou, neste sábado (27), as obras de reforma e ampliação da UPA Santo Agostinho, que começaram em setembro do ano passado. O término dos trabalhos na unidade de saúde tem gerado grande expectativa na população, pois é o principal polo de atendimento do Complexo Santo Agostinho é bairros adjacentes.

“É uma obra muito importante, não só para a comunidade, mas, também para a cidade. Foi com muita articulação junto ao governo do estado, através de parcerias com deputados como Vinicius Farah e Rodrigo Bacellar, que hoje ocupam cargos importantes como secretário de Cláudio Castro e na presidência da Alerj, respectivamente ”, comentou Furtado.

Para investir na reforma, o Governo do Estado liberou R$ 1,9 milhão. “Os investimentos vão ampliar e modernizar totalmente a UPA de modo a deixar o espaço organizado, melhorando as condições de atendimento aos pacientes e seus familiares ao mesmo tempo que oferece condição de trabalho aos funcionários”, comemorou o vereador.

Vale lembrar que, por conta das obras, os atendimentos foram transferidos para uma unidade provisória na Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), que fica na rua atrás da UPA. Nesse meio tempo a secretaria de Saúde orienta a população que em casos graves, é importante que procure as unidades de urgência: o Hospital Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, e Hospital Munir Rafful, no Retiro.