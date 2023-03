Barra do Piraí amplia campanha de vacina bivalente contra a Covid-19 - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 16:13 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí ampliou a partir desta semana a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, sendo direcionada agora para pessoas com 65 anos ou mais. A aplicação das vacinas acontece no Posto de Saúde Albert Sabin, no bairro Santana, onde o atendimento à população é feito de 8h às 15h, nos dias de semana, e de 8h às 12h aos sábados. A vacina também é disponibilizada a grupos prioritários.

A nova forma de imunização é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19, protegendo contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron. Segundo informações da Secretaria de Saúde, a vacina bivalente é uma dose de reforço para quem já foi imunizado com duas ou mais doses da vacina e quem já tiver tomado a última vacina há, pelo menos, quatro meses.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, falou sobre a importância da vacinação contra a doença. “Temos sempre que continuar lembrando as pessoas sobre a vacinação. A vacina bivalente vem como uma nova forma de prevenção contra o coronavírus. Ela foi feita a partir de inúmeros estudos e garante a proteção contra a doença original e outras variantes desenvolvidas ao longo do tempo. Não podemos esquecer a importância da imunização e como o combate a Covid-19 deve sempre continuar”, afirma o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, frisou sobre como a campanha para combater a Covid-19 é fundamental. “O combate contra o coronavírus deve ser mantido de maneira contínua, não podemos parar. A campanha segue em andamento, ampliando, gradualmente, as idades que podem receber o atendimento. É indispensável enfatizar a importância da imunização, pois através dela é possível salvar muitas vidas”, finaliza o prefeito.