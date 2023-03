Barra Mansa lança aplicativo para acompanhamento de processos administrativos - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 16:00 horas

Instrumento desenvolvido pela Secretaria de Finanças já pode ser baixado no celular



Barra Mansa – Os moradores de Barra Mansa poderão contar a partir desta terça-feira (14), com mais uma novidade para facilitar o acompanhamento de processos administrativos. Trata-se do aplicativo GESCON.NET, que pode ser baixado diretamente em celulares, tanto em aparelhos com sistema IOS quantoAndroid.

O novo instrumento permite a abertura de processos administrativos, fiscais e tributários que já estavam disponíveis no sistema da Prefeitura, como ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), extinção de débito judicial, cancelamento de nota fiscal, viabilidade de empresas, além de muitos outros que já podem ser conferidos no aplicativo.

De acordo com o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, o aplicativo deve promover junto aos munícipes e empresários uma consulta mais interativa, dando mais comodidade aos processos. O secretário salientou que a atual gestão tem promovido mudanças significativas visando uma maior consonância com a era digital. A disponibilização do aplicativo é uma das ações que integram a implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), que está previsto para ser concluído em agosto deste ano e irá contemplar todas as secretarias municipais.

“Com o aplicativo a pessoa vai gerenciar seus processos em andamento e interagir com eles. Caso esteja faltando alguma coisa, ela pode resolver o que está faltando ali mesmo em seu celular. Esse aplicativo é vinculado ao projeto do GED, clássico divisor de águas no atendimento, uma vez que promovemos a inclusão de pessoas que não possam vir aqui por conta de seu tempo. Estamos levando de verdade a prefeitura para a casa deles, alinhando ferramentas e processos, dando mais agilidade e eficiência”, informou Leonardo.

O gerente de Governança da Informação da Secretaria de Finanças, Pedro Henrique Pereira de Andrade, destacou que essas ações permitem transformar digitalmente as operações da pasta. “Com isso, podemos melhorar o atendimento aos munícipes, otimizando tempo com a liberdade de acessar de qualquer lugar o aplicativo. Ele possibilita uma comunicação direta com o requerente no controle e resolução de pendências com seu processo, resultando na potencialização da celeridade e transparência do trâmite processual”, concluiu Pedro.