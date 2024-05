VR: Primeiras carretas com doações seguem para o Rio Grande do Sul

Volta Redonda – As primeiras carretas com doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul deixaram Volta Redonda nesta quarta-feira (8). O transporte está sendo feito pela Fundação Sergio Loureiro, através da Transportadora Excelsior, de maneira gratuita. Até o momento, três caminhões seguiram rumo ao Sul do Brasil, com doações deixadas no Estádio da Cidadania, que está sendo ponto de arrecadação, e também pelo rapper Orochi, que doou uma grande quantidade de donativos.

“Mais uma vez nosso povo dando um grande exemplo de solidariedade. Agradecemos muito à Fundação Sérgio Loureiro, que através da Transportadora Excelsior está levando tudo sem custos para quem mais precisa. Detalhe à ajuda que foi dada pelo rapper Orochi, que sozinho doou muita coisa. Vamos todos participar”, agradeceu o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

O prefeito Neto recebeu nesta quarta-feira, em seu gabinete, o diretor da Fundação Sérgio Loureiro, Serginho Loureiro, que garantiu o transporte em segurança das doações para o Rio Grande do Sul.

“Quero agradecer a ajuda que a população de Volta Redonda está dando ao Rio Grande do Sul. Neste momento precisamos de muitas doações, mais ajuda, e estou aqui para garantir que todas as doações vão ser levadas em segurança – e o mais rápido possível – para que cheguem até quem mais precisa”, afirmou Serginho Loureiro.

Saae-VR doa cinco mil copos de água

Entre as doações que chegaram no Estádio da Cidadania estão cinco mil copos de água doados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR). Outra grande doação foi de medicamentos, deixados pela médica Flávia Alves, que doou caixas de antialérgico, anti-hipertensivo e anti-inflamatório.

“Quero agradecer as doações que já chegaram. Recebemos muita coisa, mas sei que juntos conseguiremos mandar muito mais para ajudar o Rio Grande do Sul. O Estádio da Cidadania está aberto para receber as doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Acesso Branco. Ajude você também”, ressaltou o administrador do estádio da Cidadania, Milton Alves Faria.

No momento, a prioridade é para doação de água potável e produtos de limpeza e higiene, como fraldas e lenços umedecidos, além roupas de cama e banho e rações para animais. Alimentos não perecíveis também podem ser doados, lembrando que a preferência é por produtos prontos ou que necessitem do menor preparo prévio possível, como leite em pó e enlatados.

Jogo do Voltaço

Neste domingo, dia 12, às 19h, o Volta Redonda recebe o Botafogo-PB pela Série C do Campeonato Brasileiro, e as doações também poderão ser feitas no Acesso Branco do Estádio da Cidadania.