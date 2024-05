BM arrecada doações para as vítimas das enchetes no Sul

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está arrecadando doações para prestar auxílio aos moradores afetados pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, além de contribuir para a reconstrução da infraestrutura dos municípios do estado.

De acordo com o secretário de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, o ponto de coleta é a sede da Pasta, localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. O secretário também enfatizou que a prioridade é a arrecadação de itens de limpeza, alimentos, bebidas e medicamentos, além de descartáveis como fraldas infantis e geriátricas, absorventes e produtos de higiene pessoal.

Fanuel ainda falou sobre como a solidariedade e o apoio de todos fazem diferença para reerguer as comunidades. “Barra Mansa não poderia deixar de participar, tendo em vista a necessidade de ser solidário neste momento, ajudando e se fazendo presente nas doações. É um momento de união, amparo, proteção, acolhimento e solidariedade.”, afirmou o secretário.

O vereador Luiz Furlani, engajado na causa, destacou a importância do acolhimento neste momento delicado. “Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, é de suma importância a voluntariedade da população para ajudar o próximo. Todos os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e das fatalidades no Sul. A partir desta quarta-feira, a Assistência Social, sob a coordenação do nosso secretário Fanuel, será mais um ponto de coleta para as boas ações da nossa população”, frisou.

PIX

Além do ponto de coleta, a população pode doar por meio do PIX. Uma chave foi estabelecida para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor de forma segura, em um canal oficial. A chave é a seguinte:

CNPJ: 92.958.800/0001-38 – Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul (as duas opções podem aparecer).