BM: Compod e Tiro de Guerra buscam parceria para primeiro emprego de atiradores

Barra Mansa – A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, através da Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Álcool e outras Drogas (Compod) e em conjunto com o Tiro de Guerra (TG 01-016), teve um encontro com representantes do Grupo Transfuturo, localizado no bairro Cotiara, às margens da Rodovia Presidente Dutra, nesta quarta-feira (8).

A reunião teve como objetivo gerar oportunidades para os atiradores que fazem parte do TG e possibilitar que deem o primeiro passo para a entrada no mercado de trabalho. O Chefe de Instrução do TG 01-016, 1º Sargento Alex Costa de Moraes, destacou que o encontro foi muito positivo e pode trazer boas perspectivas.

“Esta oportunidade de inserir nossos atiradores no mercado de trabalho é uma ótima iniciativa e eles podem, desde novos, saber o valor de ter uma profissão, além de desenvolver suas responsabilidades e se tornar homens íntegros. A conversa que tivemos foi positiva e a empresa nos informou que, havendo vagas, entrará em contato”, detalhou o Sargento Alex.

O coordenador da Compod, César Thomé, enfatizou que a medida é de extrema importância para os atiradores. “Em busca de parcerias para os atiradores, nós nos encontramos com representantes da empresa e conversamos sobre propostas que possam levá-los ao primeiro emprego. A renda e o trabalho edificam a pessoa, além de manter nossos jovens longe das drogas”, comunicou César Thomé.

A assistente social do Grupo Transfuturo, Elaine Flôr Corrêa, enalteceu a parceria. “Já tivemos bons frutos através dessa parceria que incentiva os jovens a entrar no mercado de trabalho por meio do programa ‘Jovem Aprendiz’. Alguns deles se tornaram colaboradores e, em virtude disso, estamos refazendo esses laços, dialogando para melhorar essa parceria e, ao mesmo tempo, eles indicarem pessoas que se destacam dentro do desenvolvimento do Exército”, frisou Elaine.